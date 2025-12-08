В Истре состоялось открытие новой выставки

В рамках празднования дня рождения Владимира Ивановича Долгих в музее Технолицея имени В. И. Долгих м. о. Истра состоялось открытие новой выставки, организованной совместно с «Норникелем». Экспозиция рассказывает о том, что за каждым производственным успехом стоит труд людей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Во время экскурсии по выставке лицеисты получили информацию о важности обеспечения безопасности и комфорта работников, а также о правильном выборе специальной одежды, необходимой для сохранения здоровья и жизни. Учащиеся смогли увидеть и примерить рабочую одежду, которая используется в шахтерской деятельности, а также ознакомиться с концепцией рабочей одежды будущего, разработанной по эскизам молодых сотрудников «Норникеля».

Кроме того, для учащихся 9-х классов был организован онлайн-квиз, подготовленный старшеклассниками в прошлом году к юбилею Владимира Ивановича Долгих.

Новая выставка в музее технолицея предоставляет учащимся возможность узнать о вкладе В. И. Долгих в развитие Норильска и оценить значимость труда каждого человека в промышленности.

