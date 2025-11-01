В Истре состоялась встреча с архитектором Антоном Давыдовым

В Истре в рамках рабочего выезда состоялась встреча с архитектором Антоном Давыдовым, советником директора научно-проектного центра МАРХИ. Центром внимания стал вопрос развития и реконструкции территории Ленино-Снегиревского военно-мемориального комплекса — места, где захоронен дважды Герой Советского Союза, генерал Афанасий Белобородов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Истринский рубеж обороны в битве под Москвой — земля, ставшая немым свидетелем величайшего подвига всего народа. Именно это место в Снегирях — любимо и посещаемо не только жителями нашего округа, жителями Подмосковья и Москвы, но и гостями со всей России.

Поэтому после детального рассмотрения запросов жителей территории Снегири мною принято решение провести масштабные работы по благоустройству всей территории комплекса, и конечно с особым вниманием отнестись к захоронению А. П. Белобородова. Концепция реконструкции будет разработана до конца текущего 2025 года.

Цель проекта — подчеркнуть значимость этого места силы для всех поколений. Ведь уникальность комплекса в его живой истории. Каждый представленный здесь экспонат, от легендарной советской боевой техники до уникальных трофейных экземпляров -напоминание о силе духа нашей армии и цене Победы. Важно не только достойно увековечивать память о воинах России, важно и передавать нашему молодому поколению чувства гордости за нашу Великую Родину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.