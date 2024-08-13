В Истре состоялась Всероссийская экологическая акция «Вода России»

сегодня в 11:30

В городском округе Истра на регулярной основе проходят мероприятия в рамках Всероссийской акции «Вода России» («Берег добрых дел») — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Традиционно к этой акции присоединяются волонтеры, представители молодежных организаций, студенты и просто активные и небезразличные жители, движимые общей целью навести порядок на берегах наших водных объектов.

10 августа участники экологической акции, а это более 25 человек собрали с берега реки Истра около 7 кубометров отходов.

Стеклянные бутылки и металлические банки, одноразовая посуда, остатки различного упаковочного материала, пакеты и пищевые отходы — все это следы чьих-то посиделок. Как отмечают волонтеры, пройдя несколько метров вдоль берега, можно увидеть сразу несколько мест, где «отдыхали» люди.

14 сентября акция «Вода России» пройдет в д. Ламишино, на этот раз на Истринском водохранилище. Координаты: 56.013878, 36.817554. К акции могут присоединиться все желающие.

Начало в 11:00.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.