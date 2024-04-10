В Истре родители оставили младенца в коляске без присмотра и стали фигурантами дела

В Истре родители оставили младенца в коляске надолго без присмотра

В Истре возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав ребенка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следователем следственного отдела по г. Истра ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

В соцсетях появился ролик, в котором утверждалось, что 9 апреля вечером ребенок был оставлен без присмотра родителей в коляске недалеко от жилого дома в городе Истре на длительное время.

Следователи намерены провести необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств этого инцидента. Также дано поручение органам МВД для сбора информации о характере семьи.

Также проверку начала прокуратура, которая даст всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей по воспитанию ребенка.