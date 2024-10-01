В Истре провели занятие по доврачебной помощи длля активистов «Движения Первых»

Состоялось уже третье занятие по оказанию первой доврачебной помощи для активистов «Движения Первых». На этот раз врач-ординатор отделения анестезиологии и реанимации Истринской больницы Сергей Сныткин провел его для учащихся Новопетровской и Румянцевской школ, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Доктор развернуто объяснил и продемонстрировал на специальном манекене, к акие действия требуются при разных критических состояниях человека, как правильно наложить жгут и повязку при кровотечении, а также как проводить прием Геймлиха.

Кроме того, он показал, как проводить сердечно-легочную реанимацию. Учащиеся и педагоги активно задавали уточняющие вопросы и имели возможность применить полученные знания на практике.

Впереди у активистов «Движения Первых» участие в муниципальном этапе соревнований по оказанию первой помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.