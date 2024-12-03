В Истре проведена уборка неликвидной древесины

На территории Деньковского участкового лесничества Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» проведена уборка неликвидной древесины. В ходе работ распилили и сложили в аккуратные поленницы части стволов деревьев и кустарников, которые упали под воздействием сильных ветров и других негативных факторов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.