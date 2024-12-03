В Истре проведена уборка неликвидной древесины
Фото - © Татьяна Прокофьева
На территории Деньковского участкового лесничества Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» проведена уборка неликвидной древесины. В ходе работ распилили и сложили в аккуратные поленницы части стволов деревьев и кустарников, которые упали под воздействием сильных ветров и других негативных факторов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Очистка охватила более 60 гектаров лесного участка между садовым товариществом «Альтаир-2» и Новорижском шоссе.
С начала года сотрудники Истринского лесничества осмотрели 34 участка общей площадью 350 гектаров, где завершили санитарно-оздоровительные мероприятия по уборке неликвидной древесины, что составляет более 70% от запланированного объема.
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