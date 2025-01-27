В Истре прошло первое в 2025 году вручение паспортов юным жителям

6 юношей и девушек получили свой первый главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации. Заместитель главы администрации муниципального округа Истра Михаил Дейкин разделил радостное событие с ребятами и вручил им долгожданные паспорта, сообщает пресс-служба администрации округа.

В праздничной обстановке он пожелал каждому смело и уверенно идти с этим важным документом в руках по жизни прямо к своим целям и мечтам. А также достойно нести честь гражданина РФ, ведь именно от молодого поколения зависит благополучие и будущее государства.

Помимо документа, ребята получают символические памятные подарки. Каждому вручается Конституция РФ, обложка для паспорта и кружка. Девушкам же традиционно дарят букет цветов.

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо сообщить об этом в паспортном столе или позвонить в администрацию по телефону: 8 (495) 994-85-55 (доб. 405).

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.