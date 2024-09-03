В Истре прошли торжественные школьные линейки

В городском округе Истра 2 сентября прошли торжественные школьные линейки. За летние месяцы в образовательных учреждениях округа проведены локальные ремонтные работы, а одна из школ, расположенная в Кострово, и вовсе открыла свои двери после капитального ремонта, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Например, з дание Костровской школы 1969 года постройки, возводилось как военный госпиталь. Объект давно не соответствовал современным стандартам и требовал капитальное обновление. Сегодня этот вопрос успешно закрыли, и более 470 детей, включая 42 первоклассника, переступили порог полностью обновленной школы.

День знаний дал старт новому учебному году. Теперь впереди у школьников все самое интересное: новые знания, открытия, впечатления и, конечно, новые победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.