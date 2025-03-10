В Истре прошли мероприятия по пресечению незаконной торговли алкоголем

В рейдовом мероприятии приняли участие сотрудники администрации округа, активисты Истринского отделения Русской общины и представители полиции.

Контрольная закупка алкоголя проводилась после 23:00 в 4-х магазинах муниципалитета, которые были выбраны не случайно. О неоднократных фактах продажи спиртных напитков в ночное время, а также несовершеннолетним без предъявления соответствующих документов, сообщили местные жители.

В результате рейда по всем адресам были зафиксированы факты нарушения требований действующего законодательства, в том числе и торговля алкоголем без лицензии. В отношении деятельности данных торговых точек в настоящее время проводится соответствующая проверка.

Такие рейды на территории муниципального округа Истра будут продолжены. Особую помощь в выявлении подобных точек оказывали и будут продолжать оказывать неравнодушные и инициативные жители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.