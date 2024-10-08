В Истре прошла проверка 22 торговых объектов

В совместном межведомственном рейде приняли участие сотрудники полиции, регионального министерства сельского хозяйства и отдела потребительского рынка администрации муниципалитета.

Проверяющие смотрели наличие у собственников торговых объектов разрешающих документов на проведение деятельности, соответствие концепции архитектурного облика, а также соблюдение требований миграционного законодательства.

В ходе рейда были проверены 22 торговых объекта в Истре, Дедовске и деревни Ленино. На 9 точках были выявлены нарушения, по котором составлены протоколы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.