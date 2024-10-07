В Истре прошла экоакция «Чистый лес»

На территории лесополосы вблизи «Дома Доброты» в городском округе Истра единороссы организовали экоакцию «Чистый лес». Она проходит на территории лесов по всей Московской области с мая и до конца октября в рамках регионального партийного проекта «Единой России» при поддержке Московской областной думы и комитета лесного хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба депутата Владимира Шапкина.

Координатор регионального партийного проекта «Чистый Лес», председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин рассказал, что Истра стала уже 25 по счету муниципалитетом Московской области, где была проведена уборка лесополосы.

«Основные цели нашей акции — не только очистка лесов от мусора, но и повышение общественного сознания о важности защиты окружающей среды. Мы привлекаем также местных жителей в активные действия по охране природы, что помогает формировать у жителей региона ответственность за состояние экосистемы и создание условий для развития экологических инициатив. Важно понимать, что чистота лесов зависит от каждого из нас!» — сказал Шапкин.

В экоакции приняли участие депутаты истринского Совета депутатов, члены совета сторонников, молодогвардейцы, представители истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» и неравнодушные жители округа.

«Во время акции дружной командой мы убрали сухостой, валежник, бытовой мусор, который, к сожалению, имеет место. Несмотря на холодный и дождливый осенний день, настрой был отличным. Огромная благодарность всем, кто участвовал в этом мероприятии и сделал лесополосу чище и уютнее», — прокомментировала муниципальный координатор партпроекта «Чистая страна», депутат Совета депутатов городского округа Истра Оксана Черкашина.

Всем участникам акции раздали инструменты для работы, по итогам которой было собрано около 20 мешков мусора. А по окончании уборки всех участников ждал вкусный плов с горячим чаем и пирожками.

В 2023 году подмосковное отделение партии «Единая Россия» запустило в регионе партийный проект «Чистый лес». Его целью стало поддержание благоприятного состояния подмосковных лесов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.