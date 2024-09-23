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В Истре прошла акция «День в лесу»

Сотрудники Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» провели акцию «День в лесу». Команда лесной охраны вместе с местными жителями, а также представителями администрации городского округа Истра навели порядок в лесном массиве Филатовского участкового лесничества вблизи улицы Микрорайон поселка Глебовский. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В ходе мероприятия собрано 5 куб. м различного бытового мусора и распилено более 15 куб. м валежной древесины.

Этот лесной участок испытывает большую рекреационную нагрузку, при этом не все граждане, посещающие его, относятся ответственно. Совместными усилиями лесничие стараются поддерживать здесь порядок и призывают к бережному отношению к нашим лесам.

За нарушение правил санитарной безопасности в лесах по ст. 8.31 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа:

на граждан в размере до 5 000 рублей;

на должностных лиц — до 40 000 рублей;

на юридических лиц — от 500 000 рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.