В Истре прошла акция «День в лесу»
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
Сотрудники Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» провели акцию «День в лесу». Команда лесной охраны вместе с местными жителями, а также представителями администрации городского округа Истра навели порядок в лесном массиве Филатовского участкового лесничества вблизи улицы Микрорайон поселка Глебовский. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В ходе мероприятия собрано 5 куб. м различного бытового мусора и распилено более 15 куб. м валежной древесины.
Этот лесной участок испытывает большую рекреационную нагрузку, при этом не все граждане, посещающие его, относятся ответственно. Совместными усилиями лесничие стараются поддерживать здесь порядок и призывают к бережному отношению к нашим лесам.
За нарушение правил санитарной безопасности в лесах по ст. 8.31 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа:
- на граждан в размере до 5 000 рублей;
- на должностных лиц — до 40 000 рублей;
- на юридических лиц — от 500 000 рублей.
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