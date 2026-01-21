Фото - © Пресс-служба Технолицея им. В. И. Долгих

В Истре прошел региональный этап олимпиады по информатике для школьников Подмосковья

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике для учащихся 9–11-х классов состоялся 18–19 января 2026 года на базе Технолицея имени В. И. Долгих в Истре, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В течение двух дней школьники из Подмосковья соревновались в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады по информатике. Мероприятие проходило на базе Технолицея имени В. И. Долгих муниципального округа Истра.

Олимпиада включала четыре направления: искусственный интеллект, информационная безопасность, программирование и робототехника. Участники демонстрировали теоретические знания и практические навыки в решении сложных алгоритмических задач.

В учебном заведении отметили, что проведение олимпиады способствует развитию интереса к информатике и помогает выявлять талантливых школьников в этой области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.