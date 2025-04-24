В Истре прошел автопробег, посвященный подвигу героев ВОВ

В муниципальном округе Истра прошел автопробег, посвященный подвигу героев Великой Отечественной войны. Колонна из 80 автомобилей, украшенных триколорами, знаменами Победы и портретами фронтовиков, символизировала связь поколений и благодарность за май 45-го года, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники акции — представители истринского отделения Ассоциации участников СВО, ветераны Афганистана и других локальных конфликтов, члены и сторонники Партии «Единая Россия», представители общественных организаций и трудовых коллективов округа. Из окон машин звучали песни военных лет, а жители приветствовали колонну аплодисментами, создавая атмосферу всеобщего единства и памяти.

Целью пробега стало не только почтение героев Великой Отечественной войны, но и напоминание всем нам о цене Великой Победы. На каждой машине разместили истории фронтовиков — их фотографии, награды и краткие биографии, превратив автомобили в «движущиеся музеи».

Важно, что такие инициативы помогают сохранить историческую правду и передать эстафету памяти тем, кто завтра будет строить будущее России. Этот автопробег стал живым диалогом между прошлым и настоящим, объединив участников под знаменами Победы и дав в округе старт памятным мероприятиям, посвященным предстоящей юбилейной дате — 80 лет Великой Победы.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.