В Истре предотвращено образование незаконной свалки объемом 70 кубометров

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья совместно с сотрудниками полиции, Главного управления региональной безопасности и Главного управления содержания территорий Московской области провели рейдовое мероприятие по пресечению незаконной транспортировки строительных отходов в городском округе Истра, сообщает пресс-служба ведомства.

«Участники рейда проверили 22 самосвала, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — У шестерых водителей, перевозивших строительный мусор, отсутствовали разрешительные документы на транспортировку, в их отношении составлены протоколы об административных правонарушениях. Предотвращен сброс отходов объемом порядка 70 кубометров».

Министр также отметил, что за последние дни это уже второй случай задержания нелегальных перевозчиков в Истре. Ранее сотрудники полиции с поличным поймали водителя самосвала, который сбрасывал строительный мусор вблизи деревни Падиково. По итогам рассмотрения протокола гражданин был оштрафован на 40 тысяч рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.