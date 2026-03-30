В Истре Подмосковья прошел семейный спортфестиваль

Спортивно-семейное мероприятие «Мама, папа, я — спортивная семья» прошло 27 марта в Истринской школе-интернате. В соревнованиях участвовали воспитанники и их родители, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Организатором выступила региональная общественная организация инвалидов «Федерация спорта глухих» Московской области. Целью встречи стала популяризация физической культуры среди семей с детьми с нарушениями слуха, а также укрепление семейных ценностей и развитие инклюзивного досуга.

В соревнованиях участвовали семейные команды, в состав которых вошли воспитанники школы-интерната и их родители. Участники прошли эстафеты, командные игры и спортивные конкурсы. В заданиях оценивались не только скорость и ловкость, но и умение работать в команде и поддерживать друг друга.

По итогам состязаний семьи получили памятные грамоты, медали и подарки. В учебном заведении отметили, что мероприятие стало важным шагом для укрепления взаимодействия между семьей и школой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.