В Истре планируют провести благоустройство исторической части города

Несколько лет идет процесс формирования городского каркаса общественных пространств в муниципальном округе Истра. Он свяжет между собой основные места притяжения для жителей города и достопримечательности для туристов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство исторической части города Истра, включая центральную площадь перед зданием администрации в муниципальном округе Истра Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Благоустройство Исторической части города, включая центральную площадь (бывшая Торговая площадь) перед зданием Администрации м. о. Истра с прилегающими общественными территориями». Планируется в рамках проведения закупки благоустроить участок площадью 1,28 га.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Истра.

Выполнение данного вида работ планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.