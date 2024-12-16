В Истре откроется 6 елочных базаров 20 декабря

С приближением нового года в городском округе Истра начинается подготовка ко встрече праздника. С 20 декабря жители смогут приобрести новогоднее дерево, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждый из шести пунктов елочных базаров в г. о. Истра будет уникален и предложит разнообразие елок на любой вкус — от пушистых и высоких до компактных и необычных сортов.

Адреса, где можно найти идеальную ель:

город Истра, территория рынка;

город Истра, Московская улица, 47Б, на парковочном пространстве ТЦ «Жемчужина»;

город Дедовск, Железнодорожная улица, территория рынка;

деревня Новинки, питомник «Павлово Подворье»;

деревня Давыдовское, с3, Питомник растений «Рябининых»;

поселок Опушкино, садовый центр «Елки-иголки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.