В Истре от борщевика обработали порядка 680 га территории

Подведены промежуточные итоги второго этапа борьбы с борщевиком Сосновского. Так, в округе Истра от сорняка обработали около 700 га территории, сообщает пресс-служба администрации округа.

В целом, ежегодная борьба с борщевиком дает свои результаты. Количество пораженных мест уменьшается, но растение распространяется стремительно. Поэтому нужны консолидированные усилия — не только подрядной организации и МБУ «ДОДХИБИМР», но и частных собственников земель, а также жителей села и дачников.

Борщевик очень быстро распространяется. Второй этап уничтожения происходит и на тех территориях, которые обрабатывались ранее. Главная задача — не допустить цветения, чтобы растение не сумело сбросить семена.

На сегодняшний день в рамках второго этапа уже обработано порядка 680 га. Еще на 14 гектарах найдены вновь разросшиеся очаги — здесь также проведена обработка.

Самыми проблемными по-прежнему остаются следующие территориальные управления:

Новопетровско-Ядроминское;

Ивановское;

Ермолинское;

Кострово-Онуфриево.

Обработка территорий осуществляется механизированным способом — с помощью тракторов, триммеров, химическим — с применением гербицидов Анкор-85 и Торнадо 500, а также комбинированным методом, подразумевающим оба вида обработки.

Борьба с сорняком будет продолжаться до наступления холодов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.