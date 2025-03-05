В Истре обсудили реализацию региональной кадровой программы «Герои Подмосковья»

В рамках рабочего совещания в округе Истра проговорили реализацию региональной кадровой программы «Герои Подмосковья», о старте которой на территории региона объявил губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Цель проекта — подготовить новое поколение управленцев из числа военнослужащих и ветеранов СВО.

Участники СВО могут и должны продолжать реализовывать себя в мирной жизни — как профессионалы, управленцы, предприниматели. Есть множество сфер, где требуются люди, готовые к полной самоотдаче на благо Родины. Это продолжение федеральной программы «Время Героев», которая была инициирована ровно год назад президентом РФ Владимиром Путиным.

Подать заявку могут все, кто принимал или принимает участие в спецоперации, имеет высшее образование и гражданство России. Прием заявок на обучение стартовал 3 марта и продолжится до 30 апреля. Обучение защитников будут проводить лучшие преподаватели РАНХиГС.

«Важно отметить, что федеральная программа «Время Героев» продемонстрировала себя успешной и востребованной. А слова президента Российской Федерации Владимира Путина: «Подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди» — являются конкретным руководством к действию!» — подчеркнула глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

Все подробности можно узнать на официальном сайте проекта «Герои Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.