В Истре на совещании обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании

На рабочем совещании в округе Истра обсудили подготовку к началу традиционной летней оздоровительной кампании. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году смена начнется с 9 июня и продлится до 9 июля. Лагеря дневного пребывания откроются на базе 25 образовательных учреждений муниципального округа Истра. Планируется, что в общей сложности в них отдохнут порядка 2,3 тыс. детей.

До 25 мая была проведена проверка готовности и приемка всех лагерей специальной межведомственной комиссией, в состав которой вошли представители Управлений образования и безопасности администрации муниципального округа Истра, Отдела по делам несовершеннолетних, МЧС, ОМВД, Росгвардии и Роспотребнадзора.

Также в период летних каникул в 17 школах округа будут организованы и трудовые бригады. Планируется, что они охватят порядка 600 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Ребятам предложат поработать вожатыми в дневном лагере, либо выполнять работы по благоустройству пришкольной территории и косметическому ремонту внутри школ.

Важно отметить, что бесплатные путевки, как и в прошлом году, будут предоставлены в несколько лагерей детям участников и ветеранов Специальной военной операции.

Кроме того, 37 истринских детей отдохнут в военно-патриотическом «Лагере настоящих героев» на территории парка «Патриот», а 65 путевок будут предоставлены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Подать заявку родители или опекуны могут через региональный портал Госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.