В Истре капитально отремонтируют хладоцентр и котельную музея «Новый Иерусалим»

В городском округе Истра планируют провести капитальный ремонт хладоцентра и котельной музея «Новый Иерусалим». Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту хладоцентра и газификации котельной музея «Новый Иерусалим» в городском округе Истра», — сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере культуры: «Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области «Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», Московская обл, г. о. Истра, г. Истра, ул. Ново-Иерусалимская Набережная, д. 1 (хладоцентр и газификация котельной)».

Планируется ремонт системы внутреннего электрооборудования, газоснабжения и системы холодоснабжения, наружных сетей газоснабжения и электроснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, пуско-наладочные работы.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.