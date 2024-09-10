В Истре до конца сентября расчистят 32 водных объекта

До конца сентября планируется полностью реализовать годовой план по расчистке 32 водных объектов на территории городского округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день в порядок приведены уже 19 прудов: 2 — по программе «100 прудов и озер», 10 — подрядной организацией и оставшиеся 7 — силами МБУ «ДОДХИБИМР».

Проведена работа по удалению ряски с водной поверхности, расчищены берега от зарослей и камыша, а также убран сухостой и мусор в прибрежной зоне в ряде прудов в Дедовске и Новопетровском, Онуфриево и пос. Красный, в Глебово-Избище и Вельяминово, Манихино и Лечищево, Котово и Филатово, Снегири и Бутырки, Веретенки и Первомайское, Румянцеов и Леоново, а также Хмолино.

Каждый такой водный объект, каждый подобный адрес — это обращения и пожелания местных жителей, зафиксированные посредством всех форм обратной связи в прошлом 2023 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.