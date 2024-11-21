В Истре благоустроено 56 дворов за 5 лет

На рабочем совещании администрации детально проговорили план следующего года по благоустройству дворовых территорий и замене ряда детских игровых площадок в г. о. Истра на новые, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В предварительный перечень на текущий момент входит сразу 16 дворовых территорий: пять в Истре, по два двора в Дедовске и в Новопетровском, а также по одному двору в Снегирях, Румянцево, Онуфриево, Курсаково, Агрогородке, Глебовском и Бужарово.

В каждом из дворов на сегодня требуется замена асфальтового полотна вдоль проездов жилых домов и на парковочных местах, проведение работ по освещению и по озеленению, замена лавочек и урн, а также отдельным пунктом, что важно для детей и родителей, — замена игровой площадки.

Как и годами ранее, список дворов верстался исходя их обращений, наказов и пожеланий жителей муниципалитета, которые фиксировались через все формы обратной связи, включая «выездные администрации» в территориальных отделах и на предприятиях округа. В начале декабря, после внесения отделом благоустройства администрации округа необходимых рабочих корректировок, уже детальный перечень адресов будет опубликован на главной странице официального сайта администрации муниципалитета в сети Интернет.

План же текущего года по благоустройству дворовых территорий городского округа Истра, состоящий из 11 локаций, подрядными организациями уже практически реализован в полном объеме. Все дворы имеют новый асфальт, освещение и детские площадки. В общей же сложности за 5 лет в муниципалитете благоустроено 56 дворов, а это почти 20% от общего количества, а также смонтировано 32 детские игровые площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание.

Губернатор поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.