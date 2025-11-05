В историко-художественном музее Серпухова прошла «Ночь искусств»

3 ноября музей в Серпухове собрал жителей города на иммерсивную программу в рамках выставки «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» в Каретном сарае. Каждый экспонат приобрел новое звучание и эмоции, открывая знакомые произведения с неожиданной стороны. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение дня гости посетили презентацию выставки «Огнем очищенные, не руками творенные» в Покровской старообрядческой церкви, осмотрели текущие экспозиции, приняли участие в мастер-классах с режиссером и психологом, а также в творческой встрече с фотографом.

Особенно важно, что и взрослые, и молодежь стремятся узнавать искусство, ощущая его живую силу, объединяющую эпохи и пробуждающую глубокие мысли и чувства.

Коллектив СИХМа под руководством Жанны Новак проделал большую работу по сохранению культурного наследия и обеспечению доступности истории и искусства для всех.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.