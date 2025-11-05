В историко-художественном музее Серпухова прошла «Ночь искусств»
Фото - © Пресс-служба Администрации городского округа Серпухов
3 ноября музей в Серпухове собрал жителей города на иммерсивную программу в рамках выставки «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» в Каретном сарае. Каждый экспонат приобрел новое звучание и эмоции, открывая знакомые произведения с неожиданной стороны. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В течение дня гости посетили презентацию выставки «Огнем очищенные, не руками творенные» в Покровской старообрядческой церкви, осмотрели текущие экспозиции, приняли участие в мастер-классах с режиссером и психологом, а также в творческой встрече с фотографом.
Особенно важно, что и взрослые, и молодежь стремятся узнавать искусство, ощущая его живую силу, объединяющую эпохи и пробуждающую глубокие мысли и чувства.
Коллектив СИХМа под руководством Жанны Новак проделал большую работу по сохранению культурного наследия и обеспечению доступности истории и искусства для всех.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.