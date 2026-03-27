В Испании сделали эвтаназию парализованной после изнасилования девушке

Газета New York Times до этого сообщала, что ноги Кастильо парализовало после попытки самоубийства. Она прибегла к нему из-за группового изнасилования. Ему она подверглась в госцентре для уязвимой молодежи в 2022 году.

Кастильо разрешили сделать эвтаназию после того, как комиссия из нескольких специалистов посчитала ее состояние «необратимым». У девушки были боль, значительная зависимость и хронические страдания.

Закон об эвтаназии в Испании появился в 2021 году. Он разрешает помогать людям прекращать жизнь, если есть тяжелое и неизлечимое состояние, вызывающее страдания.

