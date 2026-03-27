В Испании сделали эвтаназию парализованной после изнасилования девушке
25-летней испанке Ноэлье Кастильо, которую частично парализовало после попытки самоубийства, сделали эвтаназию. Она умерла, рассказала христианская ассоциация юристов Abogados Cristianos, сообщает РИА Новости.
Газета New York Times до этого сообщала, что ноги Кастильо парализовало после попытки самоубийства. Она прибегла к нему из-за группового изнасилования. Ему она подверглась в госцентре для уязвимой молодежи в 2022 году.
Кастильо разрешили сделать эвтаназию после того, как комиссия из нескольких специалистов посчитала ее состояние «необратимым». У девушки были боль, значительная зависимость и хронические страдания.
Закон об эвтаназии в Испании появился в 2021 году. Он разрешает помогать людям прекращать жизнь, если есть тяжелое и неизлечимое состояние, вызывающее страдания.
