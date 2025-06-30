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В Иркутской области повысят вознаграждение за отстрел волков

Депутаты Законодательного Собрания региона обсудили инициативу о повышении выплат охотникам за добычу волков. В настоящее время за каждого убитого хищника полагается 17 тысяч рублей, однако из-за подорожания горючего и экипировки эту сумму хотят увеличить до 20 тысяч рублей, сообщает ФедералПресс .

«В регионе насчитывается около 6 тысяч волков, что в 1,5 раза превышает норму», — сообщили в пресс-службе Охотнадзора.

Ежегодно отстреливают только 800–900 особей, что не позволяет эффективно контролировать численность хищников. Как заявил председатель комитета Сергей Гомбоев, увеличение популяции волков создает угрозу для населения и способствует распространению заболеваний, включая бешенство. Народные избранники поддержали предложение.

Кстати, ранее сообщалось, что в пригороде Иркутска местных жителей пугает медведь, вышедший к людям.