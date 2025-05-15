В Иркутске местные жители жалуются на диких бездомных собак

Как рассказали местные, проблема с бездомными животными возникла здесь еще несколько лет назад. Два года назад на одну из девушек напала стая собак и жестоко покусала ее, после чего суд удовлетворил иск на курирующего их зоовода и назначил компенсацию, Однако ситуация не улучшилась.

Еще одна женщина призналась, что вынуждена передвигаться по улицам только с пневматическим пистолетом в руках для отгона бродячих собак. Сейчас девушка беременна и вынуждена часто одна гулять с ребенком, пока супруг защищает родину на СВО.

Более того, местные жители продолжают жаловаться на количество бездомных собак на улицах поселка. А местные волонтеры сделали для животных приют в сгоревшем бараке, где им выдаются сено, корм, а количество найденных бездомных животных растет.

Во избежание несчастных случаев Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности, а прокуратура Иркутской области утвердила о начале проверке и контроле над ходом расследования дела.