В Иркутске арестован «смотрящий» криминального мира

Местный житель Константин Григорьев, известный в криминальной среде под прозвищем «Кот», был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь за границу, сообщает «КоммерсантЪ» .

Суд отправил его под стражу по обвинению в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

По данным СКР, с 2021 по 2025 год мужчина, имевший статус «смотрящего» за городом Шелехов, проводил собрания для оправдания криминальной идеологии и вовлекал новых членов в запрещенную организацию. В операции по его задержанию участвовали оперативники ФСБ, МВД и ФСИН.

Как сообщает издание, Григорьев находится в поле зрения правоохранительных органов около 20 лет.

