В Иране вернули службу СМС-сообщений

Ранее интернет в исламской республике был полностью отключен на фоне бушующих протестов. Теперь он вновь появился у некоторых пользователей.

Также граждане снова могут отправлять друг другу СМС-сообщения и звонить за границу.

Некоторые жители Тегерана отметили, что в их домах появилось интернет-соединение, однако его скорость низкая. Пользоваться Сетью через телефоны они все еще не могут.

Ранее британская газета The Guardian заявила, что Иран планирует навсегда отключиться от глобального интернета. Издание утверждало, что доступ оставят только тем, кто «прошел проверку».

