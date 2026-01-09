сегодня в 13:56

В Иране полностью отключили интернет на фоне массовых протестов

В Иране произошло полное отключение интернета на фоне продолжающихся массовых акций протеста. Кроме того, мобильная связь в стране практически прекратила работу, что подтверждают данные компаний Cloudflare и NetBlocks.

Протесты, начавшиеся в конце 2025 года из-за экономического кризиса, высокой инфляции и обесценивания национальной валюты, переросли в политические выступления с требованиями отставки верховного лидера Али Хаменеи. Демонстрации охватывают 27 из 31 провинции страны.

С начала волнений погибли как минимум 42 человека, около 2,2 тыс. демонстрантов были арестованы.

В крупных городах, таких как Тегеран, Мешхед, Горган и Керманшах, происходят массовые столкновения, поджоги административных зданий и транспорта Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В ответ силовики применяют оружие и газовые гранаты.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «сильным ударом» в случае гибели протестующих в ходе беспорядков в республике.

«Я сказал, если они сделают это, мы ударим по ним очень сильно. Мы готовы сделать это», — сказал американский лидер в интервью Fox News.

