В Инженерной школе Подмосковья открылся технопарк «Кванториум»

4 сентября в Инженерной школе Дмитрова открылся первый в округе технопарк «Кванториум». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

«Кванториум» относится к национальному проекту «Образование» и предлагает школьникам округа возможность углубленного изучения актуальных научно-исследовательских и инженерно-технических направлений. В нем представлены семь основных направлений: ХайтекКвант (3D моделирование и прототипирование), ГеоАэроКвант (мир беспилотников), ПромДизайнКвант (промышленный дизайн), IT Квант (программирование/жизнь), а также углубленные курсы по естественнонаучным дисциплинам: физике, химии и биологии. Каждое направление будет включать в себя стартовый, базовый и углубленный уровни.

Обучение в «Кванториуме» проходит во внеурочное время и доступно для всех школьников Дмитровского округа, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия будут вести опытные педагоги, многие из которых являются победителями и призерами всероссийских конкурсов и чемпионатов.

В «Кванториуме» дети могут освоить не только основы инженерного образования, но и получить навыки проектной деятельности, научиться решать изобретательские задачи и развивить ключевые компетенции, такие как коммуникация, креативность, командное решение задач и критическое мышление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.