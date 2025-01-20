В инженерной школе Дмитрова прошел патриотический урок о блокаде Ленинграда

18 января исполнилось 82 года со Дня прорыва блокады Ленинграда. Специально приуроченный к этой дате в инженерной школе города Дмитрова прошел важный патриотический урок, организованный учителем Таисией Кашицыной. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Занятие было посвящено трагической странице истории — блокаде Ленинграда. Цель занятия заключалась не только в том, чтобы познакомить учащихся с теми страшными событиями, но и рассказать о невероятном мужестве и героизме жителей города, которые пережили 872 дня осады.

Урок начался с увлекательного рассказа Таисии Владимировны о ключевых событиях блокады. Она поделилась историями о том, как взрослые и дети ежедневно боролись за жизнь в условиях неимоверного голода и лютого холода. Были приведены примеры героических поступков и повседневной стойкости, которые проявляли ленинградцы, несмотря на все трудности.

Для более глубокого погружения в атмосферу тех страшных времен ученики посмотрели документальные фильмы с воспоминаниями людей, переживших блокаду. Эти видеозаписи позволили ребятам увидеть события глазами очевидцев, прочувствовать их эмоции и лучше понять, через какие испытания прошли жители Ленинграда.

В завершение урока Таисия Владимировна провела интерактивную викторину, в ходе которой ученики отвечали на вопросы, связанные с блокадой. Это не только помогло им проверить свои знания, но и выразить глубокое уважение к мужеству и стойкости жителей Ленинграда, которые проявили невероятную силу духа в самые тяжелые времена.

«Такие уроки играют важную роль в воспитании молодого поколения, формируя у ребят чувство патриотизма, уважения к истории своей страны и понимания значимости подвига предков», — отметила заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.