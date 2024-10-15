В инженерно-техническом лицее Лобни прошел конкурс по робототехнике

В Лобне в инженерно-техническом лицее «Авиатика» прошел муниципальный этап конкурса по робототехнике. Учащиеся лицея продемонстрировали свои навыки и креативность в создании и программировании роботов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работали как лично, так и в командах по несколько человек.

Далее ребят ждет областной конкурс. Научные руководители Сергей Огарков и Анастасия Ефремова пожелали своим подопечным удачи в следующем этапе конкурса. В нем примут участие Степан М. из Инженерно-технического лицея «Авиатика» и команда СОШ № 3, которую представят Светлана К., Петр Д.

В Лобне уделяется большое внимание развитию образования. В этом году в городе открылся инженерно-технический лицей «Авиатика», который уже принял более 2 000 школьников. Администрация продолжает развивать направления внеурочной деятельности, а также налаживать сотрудничество с известными российскими университетами, чтобы помочь учащимся определиться с выбором профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.