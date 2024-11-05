В интернет по паспорту: как возможно ограничить доступ в соцсети для детей

IT-эксперт Белов: детей в России могут обязать заходить в соцсети по паспорту

Депутаты Госдумы предлагают запретить доступ в социальные сети для детей, не достигших возраста 14 лет. IT-эксперт Сергей Белов рассказал корреспонденту РИАМО, каким образом можно организовать такие меры.

«В первую очередь, можно внедрить обязательную верификацию возраста при регистрации и входе в социальные сети. Например, требовать использования государственных идентификационных документов или интеграции с государственными сервисами, например, „Госуслугами“, для автоматической проверки возраста пользователей. Еще один возможный подход — использование технологий распознавания лица и искусственного интеллекта для оценки возраста пользователя при попытке регистрации в соцсети», — заявил Белов.

По словам эксперта, некоторые сервисы используют технологию liveness check (проверка живого присутствия — ред.). Пользователей просят на камеру своего устройства повернуть голову в разные стороны и произнести определенные слова. Это требуется для того, чтобы сервис мог убедиться, что перед ним живой человек, и сверить его с биометрическим шаблоном. Однако, по мнению Белова, технология пока не совершенна и не дает 100% безошибочности.

«Для эффективного контроля потребуется комплексный подход, объединяющий технические решения, законодательное регулирование и образовательные инициативы для повышения осведомленности родителей и детей о цифровой безопасности и рекомендуемых ограничениях», — добавил Белов.

Эксперт отметил, что дети могут прибегнуть к техническим средствам обхода ограничений или просто воспользоваться смартфонами взрослых.