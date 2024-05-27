В индустриальном парке «Руднево» протестируют беспилотники

Правительством РФ утверждено постановление по установлению экспериментального правового режима (ЭПР), разработкой которого совместно занимались Минэкономразвития России, правительство Москвы и АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» (Федеральный центр БАС). ЭПР позволяет проводить тестирование беспилотных авиационных систем (БАС) на территории индустриального парка «Руднево».

По словам директора департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимира Волошина, установлен 15-й эксперимент, который дополнит уже существующие программы ЭПР в разных сферах, в том числе и в беспилотном транспорте — наземном и воздушном, медицине, телемедицинских и государственных услугах. Механизмом ЭПР на данный момент пользуются свыше 150 предприятий и индивидуальных предпринимателей. В экспериментах участвовали более 80 тыс. граждан.

«Ключевой момент нового эксперимента — это то значение созданного Федерального центра БАС, которое он окажет на развитие отрасли беспилотных авиационных систем, созданный центр является фундаментальным для разработки и апробации беспилотных технологий. Внедряемые процессы и комплексная инфраструктура направлены на решение задач различной сложности, а полученный опыт позволит существенно ускорить внедрение инноваций в беспилотной гражданской авиации и обеспечить создание сети научно-производственных центров, предусмотренных нацпроектом», — сказал Волошин.

Он добавил, что установленный ЭПР будет влиять на модернизацию общего регулирования, давно запрашиваемую представителями отрасли. Минэкономразвития принимает активное участие в разработке ряда регуляторных инициатив при формировании соответствующей «дорожной карты».

Инициативу реализуют 8 предприятий, в том числе ООО «Флай Дрон», ООО «Газпромнефть-Снабжение», ООО «Геоскан», Федеральный центр БАС, который играет роль оператора опытного района, разработчика и изготовителя БАС, а также другие компании.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в прошедшем году на баре «Руднево» открылся Федеральный центр беспилотных авиационных систем, объединивший 12 крупнейших российских производителей и разработчиков БПЛА.

«В рамках ФЦ „БАС“ мы создаем всю необходимую инфраструктуру для развития этой индустрии. Так, в ноябре 2023 года заработал первый в России Центр коллективного пользования для отрасли. Сейчас создаем лабораторно-исследовательский центр для проведения стендовых испытаний беспилотной авиатехники, а также летно-испытательный комплекс», — пояснил Ликсутов.

Федеральный центр БАС занимается оказанием методологической поддержки развития научно-производственных центров, которые предусмотрены федеральным проектом по производству БАС в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Инициатором разработки национального проекта был президент Российской Федерации, а куратором является зампредседателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев.

Реализацию ЭПР непрерывно будет сопровождать мониторинг деятельности его участников контрольно-надзорными органами, Минтрансом и Минэкономразвития России, а эффективность будут оценивать исходя из плановых показателей его результативности, которые заложены в программе ЭПР, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации.

Планируется, что в трехлетний период действия ЭПР к работе допустят около 45 единиц БАС для перевозки грузов и выполнения авиационных работ. Они совершат не менее 1850 полетов. Режимом предусмотрено применение БАС с максимальной взлетной массой до 30 кг и больше для воздушной перевозки грузов (кроме коммерческих перевозок) и выполнения авиационных работ, включая аэровизуальные полеты и воздушные съемки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, ЭПР является важным шагом для развития отрасли, который открывает перед ней новые перспективы.

«Разработчики смогут проводить тестирование своих разработок в реальных условиях, что позволит им быстрее совершенствовать свои продукты и улучшать их характеристики, что в конечном итоге приведет к улучшению качества и безопасности полетов БАС. Это также будет способствовать реализации целей национального проекта „Беспилотные авиационные системы“. В его рамках по всей стране создается сеть научно-производственных центров, в которой ФЦ БАС является опорным», — сказал Овчинский.

За счет устанавливаемого ЭПР компании получат возможность проводить испытания техники с инфраструктурой Федерального центра БАС. Российские ИП и компании в дальнейшем в упрощенном порядке смогут присоединяться к ЭПР.