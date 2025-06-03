В Индии задержали организаторов подпольного бизнеса по торговле почками

В ходе спецоперации в городе Ченнаи задержаны два ключевых фигуранта — Шанкаран и Н. Рамью, которые руководили подпольным бизнесом из частной клиники в Хайдарабаде.

Преступники разработали изощренную схему: они обещали жителям штата Тамил-Наду высокооплачиваемую работу, а затем принуждали их к донорству почек. За каждую операцию организаторы получали до 1 миллиона рупий (около 900 тысяч рублей), отдавая донорам менее половины этой суммы.

Расследование, которое курирует лично глава CID Шикха Гоэл, выявило масштабы преступной сети. Всего по делу уже задержаны 15 человек, но семеро сообщников до сих пор скрываются. Преступная группа действовала под прикрытием многопрофильной больницы Alakananda, причем первые сигналы о ее деятельности поступили еще в январе, но расследование началось только в апреле.

Это не первый громкий случай торговли органами в Индии. Ранее был арестован печально известный «Доктор Смерть», который не только занимался незаконными трансплантациями, но и скармливал своих жертв крокодилам.

Следствие продолжает устанавливать все детали деятельности преступной сети, включая возможные коррупционные связи с медицинскими учреждениями и чиновниками.