В Индии родился малыш с двумя лицами, четырьмя руками и четырьмя ногами

В деревне Индии на свет появился необычный ребенок — у новорожденного было два лица, четыре руки и четыре ноги, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

В медицине эта аномалия называется сиамские близнецы. На самом деле должно было родиться два малыша, но они не смогли полностью разделиться в эмбриональном периоде, а потому выглядят как один ребенок с дополнительными частями тела.

Врачи были шокированы, увидев новорожденного: из его груди росли дополнительные пары рук и ног, оставшиеся от несформировавшегося близнеца. К сожалению, младенец скончался через 5 часов после появления на свет.

Отмечается, что родители ребенка не знали об аномалии, так как мать не проходила необходимое обследование во время беременности. Семья живет в сельской местности, у них не было возможности обратиться в клинику с хорошей медициной.