В июне в Москве пройдет образовательный семинар по теме медиа и журналистики

При поддержке Росмолодежи в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети» в 8 федеральных округах России пройдут образовательные окружные семинары по теме медиа и журналистики. Так, с 23 по 25 июня в Москве состоится окружной образовательный семинар, сообщает пресс-служба министерства молодежной политики Калининградской области.

Организаторами семинара являются министерство молодежной политики Калининградской области в лице АНО «Молодёжный центр „ШУМ“.

К участию в семинаре в ЦФО приглашаются специалисты сферы медиа и журналистики, сотрудники контент-центров, а также действующие пресс-секретари государственных и общественных организаций, как имеющие опыт, так и начинающие работу в индустрии.

Семинар пройдет в формате 3-дневного интенсива, направленного на формирование и обмен опытом местного профессионального сообщества ЦФО и ориентированного на улучшение профессиональных навыков местных специалистов сферы медиа и журналистики. Программа включает в себя теоретическое обучение и практические занятия от экспертов.

Особое внимание будет уделено темам позиционирования, популяризации деятельности, сохранения единой информационной повестки и созданию патриотического контента, а также созданию контента с акцентом на людях, активно развивающих свои проекты и сообщества в регионе.

Проживание и питание участников на месте проведения семинара осуществляется за счет принимающей стороны. Регистрация участников открыта до 6 июня 2025 года по ссылке: https://myrosmol.ru/events/7d03eeb3-7097-452c-8c4d-ed5f86a8bbca.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить в социальных сетях центра: vk.com/shum_centre или по телефону горячей линии: 8(800)301-14-68.