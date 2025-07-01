В июле начнется II этап ежегодного Всероссийского конкурса «Лидер качества»

Роскачество проводит ежегодный Всероссийский конкурс «Лидер качества». Организуется он в целях реализации задач, поставленных президентом РФ в сфере повышения качества жизни граждан, развития экономики и укрепления конкурентоспособности отечественных товаров и услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Качество — это не просто соответствие стандартам, это ключевой фактор конкурентоспособности. Участие в конкурсе «Лидер качества» позволяет отметить лучшие практики и задать новые ориентиры для всей отрасли. Региональные производители показывают высокие результаты — Подмосковье занимает 1 место в рейтинге регионов России по количеству товаров, которым присужден государственный Знак качества. Мы будем продолжать работу, чтобы продукция наших предприятий ассоциировалась с надежностью и обладала высоким уровнем доверия граждан», — отметил Сергей Двойных.

В понедельник завершается регистрация участников, которая стартовала 20 марта — первый этап конкурса. До 30 августа эксперты оценят участников, а подведение итогов пройдет в период с 1 сентября по 1 октября 2025 года. Церемония награждения победителей состоится в рамках международного форума «Всемирный день качества — 2025». Подробная информация представлена на официальном сайте конкурса.

Знаком Роскачества отмечено 36 позиций от региональных производителей, среди которых молоко питьевое пастеризованное цельное торговой марки «Братья Чебурашкины», масло сливочное «Традиционное», кефир и ряженка для питания детей дошкольного и школьного возрастов, сметана 20% жирности, творог от АО «Рузское Молоко», эскимо с ванильным пломбиром «Чистая Линия», вафли от ООО «Коломенское поле», молочный шоколад, произведенный на кондитерской фабрике «Победа», мясная продукция и другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.