В храмах Долгопрудного прошла Божественная литургия в честь Светлой Пасхи

Для всего православного мира наступила Светла Пасха. 12 апреля и всю неделю мы говорим и будем говорить друг другу эти вечные слова с великой радостью в душе и верой в чудо, сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.

В ночь с субботы на воскресенье, во всех храмах Долгопрудного прошли праздничные Богослужения.

В храме Преображения Господня литургию провел Благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов.

Он обратился к прихожанам с теплыми словами и поздравлениями, подчеркнул важность Пасхи как символа победы жизни над смертью, добра над злом. Отец Андрей призвал всех хранить веру в сердце, быть милосердными и помогать нуждающимся.

В храме Покрова Божьей матери в Шереметьевском также царила праздничная атмосфера. Прихожане обменивались поздравлениями и теплыми пожеланиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил россиян с Пасхой.

«Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят уют и согласие, а вера помогает преодолевать любые трудности», — отметил губернатор.