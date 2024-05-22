В ходе предварительного голосования «Единая Россия» проводит открытый и конкурентный отбор

Председатель комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов рассказал о том, как проходит процедура Предварительного голосования в Московской области.

В этом году в Подмосковье в 25 городских округах будут выбирать новые советы депутатов, в Подольске пройдут довыборы.20 мая стартовала внутрипартийная процедура предварительного голосования по выбору кандидатов в депутаты.

По словам Сергея Пахомова, партия проводит жесткий, но при этом открытый и конкурентный отбор — 1,9 тыс. региональных участников пройдут сквозь это сито.

«Для „Единой России“ выборы органов местного самоуправления — это не просто важнейшее событие, во многом определяющее темпы развития муниципалитетов, но и большая работа, в которую мы уже включились. Только те, кому жители доверяют и кого реально поддерживают, попадут в итоговые списки, будут представлены в бюллетенях по одномандатным и многомандатным округам», — сказал Пахомов.

Среди тех, кто решил побороться за право представить список «Единую Россию» участники специальной военной операции, учителя, врачи, волонтеры, инженеры. В этом году очень много молодёжи и очень много тех, кто пробует себя в политике впервые.

«В моих избирательных округах, Сергиевом Посаде и Королеве, будет распределено по 30 мандатов. При этом, на предварительное голосование свои кандидатуры в Сергиево-Посадском округе выдвинули свыше 80 человек, а в Королеве более 100. Предварительный отбор — процедура полезная и партии, и самим кандидатам. Партия получает, необходимую ротацию и свежий подход к решению задач, а сами участники — практический политический опыт», — заметил депутат Госдумы.

Говоря о политическом опыте, Сергей Пахомов подчеркнул, что для тех, кто только начинает свою политическую карьеру и намерен впервые участвовать в выборах, «Единая Россия» проводит образовательный проект «ПолитСтарт», в ходе которого все желающие могут получить необходимы знания, начиная от работы с документами, заканчивая разбором политических технологий.

«Мы с коллегами по Государственной Думе, Московской областной Думе выступаем в качестве наставников. Это на самом деле довольно эффективная система, когда опытные политики, прошедшие процесс избрания, делятся опытом, отвечают на вопросы», — добавил Пахомов.

Предварительное голосование проходит в электронном формате. Для того чтобы отдать голос за кандидатов, необходимо зайти на сайт проекта pg.er.ru и, используя учетную запись от сервиса Госуслуги сначала оформить соответствующее заявление для включения в списки избирателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев порекомендовал главам округов включаться в вопросы цифровизации технических процессов.

«Мы ушли от бумажного дневника и журнала. Сейчас это стало раритетом», — отметил Воробьев.