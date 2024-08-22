В ходе экорейда в Павловском Посаде предотвратили сброс 30 куб м стройотходов

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с коллегами из Минэкологии и МВД РФ провели очередной экологический рейд по пресечению незаконной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов на территории Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В рамках проведения мероприятия было проверено 17 единиц техники, у 3 из которых выявлены нарушения — отсутствие необходимых для перевозки документов. В отношении нарушителей возбуждены административные дела, а транспортные средства, с помощью которых осуществлялось несанкционированное перемещение строительных отходов, были задержаны.

Тем самым, был предотвращен сброс строительного мусора объемом 30 куб. метров.

Экологические рейды позволяют не только пресечь незаконную деятельность, но и сформировать пример для потенциальных нарушителей.

Проведение регулярных мероприятий подчеркивает важность защиты окружающей среды и обеспечения безопасности жителей региона.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.