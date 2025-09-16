В Химках журналисты обсудили роль СМИ и борьбу с фейками

15 сентября на базе «Умной библиотеки» в Химках провели очередную встречу союза журналистов местного отделения под руководством члена союза журналистов России, члена союза писателей России Владимира Кузнецова. Участниками пресс-клуба стали представители медийного общества: журналисты, редакторы, писатели и депутат Артур Каримов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Главной темой обсуждения стало формирование общественного мнения с использованием средств массовой информации в современных условиях. Участники обсудили, как традиционные и новые медиа влияют на общество. Они заметили, что новая информация распространяется очень быстро, но вместе с этим появляется много фейковых новостей.

В рамках профилактической работы по противодействию и телефонному мошенничеству представитель пресс-службы МВД Химок дала рекомендации, которые помогут гражданам защитить себя от обмана и не стать участниками мошеннических схем.

«Наш пресс-клуб работает уже более 6 лет. Он создает пространство для жителей Химок, где они могут познакомиться с миром медиа. Мы проводим важные встречи, на которые приглашаем профессионалов, чтобы они делились своим опытом с молодым поколением», — сказал председатель химкинского отделения Союза журналистов Подмосковья Владимир Кузнецов.

В ходе встречи депутат Артур Каримов вручил депутатские благодарности талантливым молодым журналистам за их профессиональные достижения и вклад в развитие медиасферы нашего округа.

«Поддержка литературного творчества и журналистики в нашем округе очень важна. Такие мероприятия сохраняют культурные традиции Химок и объединяют творческих людей», — поделился народный избранник.

В конце встречи участники пресс-клуба выразили надежду, что такие встречи будут проходить и дальше, с расширением тем. Это поможет лучше формировать ответственное мнение у людей и укреплять доверие между СМИ и обществом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.