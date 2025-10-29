В Химках завершился капремонт подъездов

В Химках стартовала приемка подъездов после капитального ремонта. В обходах принимают участие жители, муниципальные депутаты и лидеры Движения общественной поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат Глеб Демченко лично оценил результаты итоги обновления в микрорайоне Подрезково в многоквартирных домах № 2 на улице Московской и № 2 на улице Мира. Среди проведенных работ: замена входных и тамбурных дверей, установка новых светильников, шпатлевка и покраска стен и потолков, покраска перил, замена поручней и почтовых ящиков, укладка новой плитки на первых этажах. Кроме того, проведены работы по замене инженерных коммуникаций и ремонту входного блока: обновлены козырьки над подъездами и ступени.

«Обновление подъездов — это не просто косметический ремонт, это инвестиции в будущее нашего города. Мы стремимся к тому, чтобы Химки становились все более современными, благоустроенными и удобными для жизни. Комфортные подъезды — это результат совместных усилий жителей, управляющих компаний и городской администрации», — отметил Глеб Демченко.

Ремонтные работы стали возможны благодаря реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды». До конца года в Химках планируется провести капитальный ремонт еще в 80-ти подъездах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность обеспечения комфорта и чистоты в подъездах.

«В разные периоды мы усиливали с уровня регионального бюджета все то, что предполагает комфортный и чистый подъезд», — сказал он.