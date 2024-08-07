В Химках завершили годовую программу ремонта дворов

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:01

В городском округе Химки проведены работы по благоустройству 19 дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Из них 15 находятся в городе:

улица Маяковского, дома № 23, 25;

улица Молодежная, дом № 54;

улица Молодежная, дом № 68;

проспект Юбилейный, дома № 70, 74, 76;

улица Совхозная, дома № 4, 4А, 4Б;

улицы Ленинградская, дома № 18, 18А и Маяковского, дом № 30;

улицы Микояна, дом № 5 и Фрунзе, дома № 42, 44;

улица Железнодорожная, дом № 1;

улица Мичурина, дома № 29, 31, 33, 35 и проезд Юбилейный, дом № 16;

улица Гоголя, дома № 12, 14;

проспект Мира, дом № 17 и улица Победы, дома № 8-15;

улица Союзная, дом № 5;

улица Санаторий имени Артема, дома № 1, 2;

улица Аптечная, дома № 6, 8 и улица Кирова, дома № 16-10.

Еще 4 двора благоустроено на территории городского округа:

деревня Брехово, микрорайон Школьный, дома № 6, 12, 72;

деревня Брехово, микрорайон Школьный, дома № 73, 74, 75;

деревня Брехово, микрорайон Школьный, дома № к11, 77;

поселок Лунево, улица Гаражная, дома № 2, 6, 7, 11, 12.

Жители уже сегодня могут наслаждаться обновленными малыми архитектурными формами, рельефом бордюрного камня, покрытием у входных групп, а также новыми обустроенными парковочными местами.

Органы местного самоуправления определяют и согласовывают с жителями надлежащий перечень работ.

Подать заявку на благоустройство своего двора вы можете в администрации городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.