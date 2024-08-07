В Химках завершили годовую программу ремонта дворов
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В городском округе Химки проведены работы по благоустройству 19 дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Из них 15 находятся в городе:
- улица Маяковского, дома № 23, 25;
- улица Молодежная, дом № 54;
- улица Молодежная, дом № 68;
- проспект Юбилейный, дома № 70, 74, 76;
- улица Совхозная, дома № 4, 4А, 4Б;
- улицы Ленинградская, дома № 18, 18А и Маяковского, дом № 30;
- улицы Микояна, дом № 5 и Фрунзе, дома № 42, 44;
- улица Железнодорожная, дом № 1;
- улица Мичурина, дома № 29, 31, 33, 35 и проезд Юбилейный, дом № 16;
- улица Гоголя, дома № 12, 14;
- проспект Мира, дом № 17 и улица Победы, дома № 8-15;
- улица Союзная, дом № 5;
- улица Санаторий имени Артема, дома № 1, 2;
- улица Аптечная, дома № 6, 8 и улица Кирова, дома № 16-10.
Еще 4 двора благоустроено на территории городского округа:
- деревня Брехово, микрорайон Школьный, дома № 6, 12, 72;
- деревня Брехово, микрорайон Школьный, дома № 73, 74, 75;
- деревня Брехово, микрорайон Школьный, дома № к11, 77;
- поселок Лунево, улица Гаражная, дома № 2, 6, 7, 11, 12.
Жители уже сегодня могут наслаждаться обновленными малыми архитектурными формами, рельефом бордюрного камня, покрытием у входных групп, а также новыми обустроенными парковочными местами.
Органы местного самоуправления определяют и согласовывают с жителями надлежащий перечень работ.
Подать заявку на благоустройство своего двора вы можете в администрации городского округа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.
«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.