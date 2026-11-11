В Химках завершают благоустройство сквера «Сказка»

Благоустройство сквера «Сказка» в микрорайоне Сходня вышло на финальную стадию. На 11 ноября здесь монтируют детскую площадку, подключают электроснабжение и устанавливают камеры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сквер «Сказка» доставляют малые архитектурные формы, монтируют новую детскую площадку и подключают электроснабжение. Параллельно устанавливают камеры системы «Безопасный регион».

Эту систему модернизируют во всех парках Химок. Камеры размещают у детских площадок, скейт-парков, памп-треков, спортивных объектов и на главных аллеях. За 2026 год в округе появилось 52 дополнительных устройства.

«Уверена, что обновленное пространство станет точкой притяжения для жителей Сходни и сохранит тот самый сказочный характер, ради которого сюда приходят гулять с детьми», — отметила депутат совета депутатов Олеся Климачева.

После завершения работ в сквере появятся удобные скамейки, дополнительное освещение и навигационные указатели. Пространство предназначено для семейного отдыха, прогулок с детьми и встреч. Здесь смогут отдыхать жители всех возрастов, включая пожилых людей.

«Мы с детьми ходим в «Сказку» уже давно. Парк действительно нуждался в обновлении. Сейчас смотрю, как идут работы, и радуюсь: дорожки приводят в порядок, делают освещение, чтобы вечером можно было спокойно гулять», — сказала жительница микрорайона Сходня Тамара Николаевна.

Благоустройство сквера «Сказка» и Барашкинского пруда, обновление 13 дворов, обустройство детских площадок и благоустройство 65 народных троп реализуются в 2026 году в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Проекты направлены на повышение качества городской среды и создание комфортных условий для жителей округа.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.