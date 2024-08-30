В Химках заложили капсулу времени в основание новой школы в микрорайоне Подрезково

В городском округе Химки дали старт строительству новой школы на 1100 мест в микрорайоне Подрезково. В торжественном мероприятии приняли участие глава Химок Дмитрий Волошин, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, директор проекта Марк Рябков и жители микрорайона Подрезково, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Символично, что именно сегодня, в преддверии Дня знаний, мы даем старт строительству новой школы. Жители микрорайона Подрезково очень ждут ее открытия. Это большое событие для молодых родителей и семей с детьми, которые должны быть обеспечены комфортными условиями жизни в полной мере. Социальный объект станет новым импульсом в развитии сферы образования и положит начало новому этапу формирования инфраструктуры микрорайона. Такую работу мы ведем на территории всего городского округа Химки при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Новую школу строят на территории жилого комплекса «1-й Шереметьевский». Общая площадь — почти 20 тысяч квадратных метров. В здании разместят два спортивных зала, актовый зал на 500 мест, библиотеку, бассейн, лаборантскую и места для выставочных работ. Прилегающую территорию украсит зеленый сквер. Для занятий спортом будут организованы зоны воркаута, футбольное и баскетбольное поля. Реализация проекта завершится в 2025 году.

«При создании крупных жилых комплексов мы всегда принимаем во внимание то, что жители должны быть обеспечены всем необходимым в шаговой доступности. Им должно быть комфортно находиться именно на этой территории и не нужно выезжать далеко, например, чтобы купить продукты, найти развлечения и, конечно же, отвести детей учиться. Поэтому один из главных элементов создания комфортного образа жизни резидентов ЖК — строительство школы. Наша цель как застройщика — создать все необходимое для качественного образования новых поколений», — отметил директор проекта ГК ФСК Марк Рябков.

В планах на 2025 год — приступить к строительству детского сада на 400 мест рядом со школой. Это долгожданные социальные объекты для жителей микрорайона Подрезково, которые смогут приводить сюда детей и получат возможность трудоустройства в непосредственной близости к дому.

«Я педагог дополнительного образования со стажем 11 лет, и я очень хочу работать там, где буду жить. Буду устраиваться в эту школу, чтобы давать детям театральное образование. Я живу в микрорайоне Подрезково 10 лет, и мне приятно наблюдать за тем, как меняется территория, развивается инфраструктура», — отметила жительница Галина Федорова.

Планы по строительству учреждений образования ведут на территории всего городского округа Химки. В мае заложили капсулу в фундамент новой школы и детского сада в квартале Ивакино, которые будут открыты в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.