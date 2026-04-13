В Химках высадили более 10 тысяч деревьев за два года

Более 10 тысяч деревьев и кустарников высадили в Химках в 2024–2025 годах в рамках экологических акций и программ благоустройства. В работах участвовали жители, волонтеры и общественные организации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2024 году в округе прошли масштабные мероприятия по озеленению. В рамках акции «Всей семьей» на улицах Калинина и Чапаева высадили около 80 лип и каштанов, продолжив аллею, заложенную весной во время акции «Лес будущего».

Еще в семи микрорайонах появились 255 саженцев сирени и около 2,5 тысячи кустарников. В деревне Брехово на акции «День в лесу. Сохраним лес вместе» высадили более 6 тысяч саженцев сосны и ели.

«Участвуя в этой экологической акции, я почувствовала, что делаю нечто важное для нашего города. Каждое посаженное дерево — это надежда на лучшее будущее для наших детей и всего живого вокруг. Химки — наш дом, и я горжусь, что могу внести свой вклад в его озеленение», — поделилась жительница деревни Брехово Марина Селезнева.

В 2025 году озеленение продолжилось. В Новых Химках в рамках акции «Зеленый регион» в сквере «Победа» высадили 50 берез. В ходе международной акции «Сад Памяти» в округе высадили более 4,3 тысячи растений — свыше 950 деревьев и 3,4 тысячи кустарников на 122 площадках. Центральной площадкой стал сквер Марии Рубцовой, к мероприятиям присоединились более двух тысяч человек.

«Мы всей семьей приняли участие в акции. Это не просто посадка деревьев, это вклад в сохранение истории. Очень трогательно осознавать, что каждое дерево — в память о павших героях», — поделился житель Химок Александр Логинов.

Экологические акции в Химках проходят регулярно и направлены на улучшение городской среды и экологической обстановки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.