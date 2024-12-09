В Химках выполнили 15 тыс наказов жителей по народной программе «Единой России»

В городском округе Химки завершили выполнение 15 тысяч наказов жителей по Народной программы партии «Единая Россия». Это составляет 100% от запланированных мероприятий на муниципальном уровне. Работа велась в различных направлениях: благоустройство территорий, ремонт дорог, обновление дворов, улучшение образовательной и медицинской инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения «Единой России», главы округа Дмитрия Волошина.

«В 2024 году мы отремонтировали 25 дворов — установили современные игровые городки, спортплощадки, привели в порядок территорию. Отрыли после капремонта гимназию № 23 на улице Кирова в Сходне, а для любителей активного отдыха оборудовали скейт-парк в сквере Марии Рубцовой», — рассказал секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Волошин.

Работа над инициативами химчан продолжается. На 2025 год запланирована реконструкция восьми социальных объектов — три школы, детский сад, дом детского творчества, воспитательно-образовательный комплекс, дворец культуры и роддом.

Народная программа — это не просто план действий, а живой механизм, благодаря которому жители видят реальные результаты. Мы продолжаем получать предложения от химчан и оперативно включаем их в работу. Каждое обращение важно и заслуживает внимания», — отметил депутат совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов.

В 2021 году в рамках подготовки Народной программы партии в Химках собрано почти 15 тысяч наказов от жителей. Это обращения по вопросам благоустройства, ЖКХ, транспорта и других сфер. За три года все муниципальные запросы, вошедшие в программу, выполнены на 100%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.